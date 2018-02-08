Выставка в галерее Щемелева познакомит с творчеством семьи художника

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства "Familia открывается сегодня в Минске в городской художественной галерее произведений Л. Д. Щемелева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Экспозиция посвящена 95-летию народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Щемелева. Она познакомит с творчеством трех поколений, принадлежащих к одной семье: самого юбиляра, его дочерей, зятя и внуков. Всего будет представлено более 60 произведений.

"Семьи художников - особые семьи. В них любовь к искусству часто передается по наследству, возникают целые династии людей, связанных не только семейными узами, но и творчеством. В одном экспозиционном пространстве объединились шесть разных авторов и два разных направления - живопись и художественный текстиль", - рассказали организаторы. Выставка продлится до 11 марта.

Живописец Леонид Дмитриевич Щемелев стоит в ряду тех художников, произведения которых занимают значительное место в изобразительном искусстве Беларуси. Его творчество называют летописью эпохи. В своих произведениях Щемелев прославляет Беларусь, создавая возвышенные, поэтические образы родной земли и ее жителей. Ведущие темы его полотен - подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, человек-труженик, красота родной земли.

Родился художник 5 февраля 1923 года в Витебске. Его картины экспонировались в Канаде, США, Франции, Италии, Израиле, Финляндии, Германии, Австрии, Испании. Произведения Леонида Щемелева находятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве, во всех областных краеведческих музеях Беларуси.-0-