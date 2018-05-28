Выставка в Историческом музее Беларуси познакомит с многообразием культуры татарского народа

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палитра яркой и многообразной культуры татарского народа будет представлена на выставке в Национальном историческом музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Торжественное открытие выставки "Многоцветие татарской национальной культуры" из фондовой коллекции Елабужского государственного музея-заповедника состоится 5 июня в Национальном историческом музее Беларуси.

В экспозиции представлено около 187 музейных предметов: это образцы современного национального костюма и предметы интерьера, созданные мастерами татарских национальных центров. Особого внимания достойна традиционная обувь, выполненная в уникальной технике. В экспозиции представлена перевязь - украшение наподобие ленты на матерчатой основе, которое носилось через плечо. У мусульманок она обычно имела специальные кармашки, куда они прятали тексты из Корана.

Интерес представляют и тканевые предметы быта, которые часто украшались вышивкой с орнаментом, состоящим из цветочно-растительных, геометрических и зооморфных мотивов.

Экспозицию дополняют работы участников арт-проектов Елабужского государственного музея-заповедника - известных художников из Татарстана и Башкортостана. Это 66 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате международных симпозиумов, каждое из которых отражает национальную культуру, обычаи и быт татарского народа.

Вся история человечества - это постоянное взаимообогащение и взаимовлияние народов, их обычаев, традиций. Елабуга - один из тех городов, где испокон веков взаимодействовали европейская христианская и восточная мусульманская цивилизации, наблюдалось слияние оседлого и кочевого укладов, контактировали славянские и тюркские, финно-угорские и балтийские языки. Сегодня в Елабуге проживают представители около 100 различных национальностей.

Выставка организована в Дни культуры Республики Татарстан, которые в Беларуси пройдут впервые.-0-