Выставка вологодского кружева может украсить День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске"

18 апреля, Тверская область /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выставка знаменитого вологодского кружева может украсить День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске". Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке предлагается также организовать мастер-класс, который проведут вологодские кружевницы. Помимо этого, возможно, будет организовано дефиле, на котором совместно можно представить модели, созданные из вологодского кружева и оршанского льна.

Такую идею Постоянный комитет Союзного государства намерен предложить губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и пригласить его в качестве гостя на День Союзного государства.

Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием Рапотой состоялась в Тверской области во время экспертно-медийного тура "Дача "Чайка" художника Витольда Белыницкого-Бирули", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством "Россия сегодня". На даче "Чайка" состоялся круглый стол "Белыницкий-Бируля - общий культурно-исторический феномен двух народов", в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники.-0-