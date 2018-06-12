Выставку графики XVIII-XIX веков представит Национальная библиотека

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку графики XVIII-XIX веков из фондов Российской государственной библиотеки искусств представит Национальная библиотека Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в НББ.

Выставка "Одежда наших предков. Графика XVIII-XIX веков" откроется 14 июня. Экспозиция включает коллекцию гравюр XVIII века и литографий XIX века русских и иностранных художников из фондов Российской государственной библиотеки искусств. Представленные изображения знакомят с национальными костюмами народов, населявших Россию в прошлые века (регионы Северного Кавказа и Поволжья, Крайнего Севера, Сибири, Средней Азии, стран Балтии).

Посредством формы, цвета и орнамента традиционный наряд раскрывает тайны понимания народом законов красоты, в своеобразной форме отражает его историю. Как историко-художественный документ костюм и сегодня не утратил своего значения, являясь неоценимым источником для знакомства с культурой другого народа.

В экспозицию вошли гравюры Иоганн Георги (1729-1802), литографии Емельяна Корнеева (1782-1839) и хромолитографии из альбома "Народы России" издателя Густава-Теодора Паули (1817-1867). На одних литографиях персонажи статичны, на других показаны за каким-либо занятием. Все фигуры изображены на фоне пейзажа, фасада или интерьера жилища - в зависимости от того, что художнику представлялось наиболее типичным для данной местности.

Изображения тяготеют к живописности, ярким и насыщенным цветам. Мельчайшие детали, орнаменты тканей и украшения проработаны с ювелирной точностью, а выразительные лица соответствуют этническим типам. Часть изображений сделана с натуры, другая - по материалам коллекций, принадлежавших Императорскому Русскому географическому обществу.

В день открытия экспозиции Национальная библиотека Беларуси представит вниманию посетителей выставку - просмотр энциклопедических изданий, книг и статей из периодики по истории русского и белорусского костюма.-0-