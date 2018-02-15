Выставку к столетию Вооруженных Сил Беларуси подготовили НХМ и Государственный музей военной истории

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный выставочный проект к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси "Отечеству служим!" подготовили Национальный художественный музей и Государственный музей военной истории, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НХМ.

Презентация проекта "Отечеству служим!" состоится 19 февраля. В него в рамках постоянной экспозиции "Белорусское искусство 1940-1960-х годов" вошли произведения живописи и графики классиков отечественного искусства из фондов Национального художественного музея, посвященные военным и мирным будням белорусской армии. Выставка продлится до 15 мая.

Кроме того, Государственный музей военной истории представит выставку "История белорусской армии". В экспозиции представлены фотографии, иллюстрирующие историю развития и становления Белорусского военного округа и Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также уникальные оригинальные экспонаты - флаг "50-я гвардейская Сталинская дважды Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия", знамя "Краснознаменный Белорусский военный округ", знамя "241-му стрелковому полку от ВЦИК", флаг партизанской бригады "Железняк". После экспонирования в Национальном художественном музее до 23 февраля выставка "История белорусской армии" будет представлена в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России (Москва). Экспозиция подготовлена совместно с Министерством обороны Беларуси, Белорусским общественным объединением ветеранов и Федеральной национально-культурной автономией белорусов России.-0-