Выставочный проект из КНДР впервые представлен на "Славянском базаре в Витебске"

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" выставочную программу пополнил проект из КНДР. Выставка "Корея - страна утренней свежести" открылась сегодня в областном краеведческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Взору горожан и гостей фестивального Витебска предстали произведения народных промыслов КНДР, выполненные современными мастерами в разнообразных техниках, - всего более 220 работ. Как отметил временный поверенный в делах КНДР в Беларуси Чжон Сэ Нал, сотрудничество между двумя странами в сфере культуры крепнет, и хотя посольство КНДР в Беларуси открылось всего два года назад, уже реализован ряд проектов.

"Данная выставка уже дважды экспонировалась в Минске. А теперь она стала частью большой программы "Славянского базара в Витебске". Мы хотим посвятить ее сразу двум событиям: Дню Независимости Беларуси, который отмечался недавно, и 70-летию образования КНДР, которое будем праздновать в сентябре. Здорово, что у белорусов есть возможность больше узнать о талантливом и трудолюбивом корейском народе", - сказал Чжон Сэ Нал.

В ответной речи начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский выразил уверенность, что и гости из "страны утренней свежести" смогут познакомиться с народными промыслами белорусов на ярмарке мастеров в фестивальном городе. И, возможно, в скором времени уже выставка белорусского народного искусства будет экспонироваться в Пхеньяне или других городах КНДР.

Экспозиция, которую привезли в Витебск, разнообразна. Поражает изяществом и реалистичностью изображения тончайшая вышивка шелком. Этот вид национального искусства завоевал признание во всем мире. На выставке представлены 10 работ студентов Пхеньянского института вышивки. Еще 10 эксклюзивных декоративных панно-мозаики из раковин привлекают внимание яркостью красок. Эта техника называется "манненхва". Также экспонируются работы в жанре народной живописи, выполненные непрофессиональными художниками для украшения жилищ или выражения пожеланий долгой и счастливой жизни. Представлен корейский фарфор, керамика из домиков улиток и ракушек, книги разной жанровой тематики, почтовые марки.-0-