12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Красочные орнаменты родных языков" представит Национальная библиотека Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Выставка, которая откроется 14 февраля, приурочена к Международному дню родного языка, ежегодно отмечаемому 21 февраля. Национальная библиотека Беларуси совместно с общественным объединением украинцев "Ватра", Минским общественным объединением украинцев "Заповит" и обществом дружбы народов "Беларусь-Украина" подготовила выставочный проект к этому дню. Его идея - показать богатство, красоту и неповторимость белорусского и украинского языков, их неразрывную связь с народным творчеством, подчеркнуть лейтмотив языка в вышивке, живописи и печатном слове.

Вышивка будет представлена полотенцами украинских мастеров, участников многих выставок Елены Дудко, Марианны Жуковской, Инны Мох, Надежды Нимко и др. В этих работах нашли отражение своеобразие природных, исторических и культурных условий, взаимосвязь с другими национальностями. Проект поддержан выходом в свет печатного альбома "Украинская вышивка - духовное и культурное наследие украинцев в Беларуси".

Вторая часть выставки - работы художницы Елены Васильевой, которые на языке цвета сообщат о живописности родной природы. Парки Минска, цветущие сады, реки, небо и лучи солнца - вот, что является подлинным источником вдохновения для мастера.

Третьей, завершающей частью экспозиции станет книжная выставка "Родной язык - источник вдохновения", которая представит вниманию гостей около 40 изданий, посвященных красоте языка.

В мире насчитывается около 7 тыс. языков, однако количество живых языков сокращается со средней скоростью один в две недели. По оценкам ЮНЕСКО, половина из них в ближайшее время может потерять последних носителей. Чтобы предотвратить этот процесс и сохранить многообразие культур, каждый год отмечается Международный день родного языка.-0-