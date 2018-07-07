Выступление духовых оркестров и около 500 барабанщиц предварит открытие "Славянского базара"

7 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной конкурс духовой музыки "Виват, оркестр - 2018!" дополнит программу 27-го "Славянского базара в Витебске", сообщила корреспонденту БЕЛТА главный дирижер Витебского областного методического центра народного творчества Антонина Слинькова.

В день открытия фестиваля, 12 июля, на площади Свободы гости и жители города услышат знакомые, полюбившиеся мелодии в исполнении 15 духовых оркестров Витебского региона. В Международном фестивале-конкурсе барабанщиц и мажореток примут участие коллективы не только Витебской области, но и России. Всего это около 500 человек.

"Участники эффектно пройдут в праздничном шествии до площади Победы. Здесь с 13.00 начнутся конкурсы коллективов. Они представят концертные номера на сцене, пройдет дефиле в начертанном квадрате. Впервые и некоторые оркестры покажут свое дефиле. Сводный коллектив музыкантов более чем из 200 человек исполнит композицию Василия Раинчика "Красуй, Беларусь", - рассказала Антонина Слинькова.

Конкурсантов никак не ограничивали в выборе песен - каждый оркестр должен исполнить по две композиции. Жюри предстоит оценить участников в разных номинациях и возрастных категориях, вручат и Гран-при конкурса.

"Участники конкурсов будут демонстрировать свое мастерство на открытой сцене, и мы приглашаем всех на наш праздник бесплатно", - добавила Антонина Слинькова.

Ранее конкурс духовой музыки "Виват, оркестр!" проводили в Лепеле. Город был выбран неслучайно: в районе действовали три детских духовых оркестра и взрослый при военном гарнизоне в п. Заслоново. В последние годы творческое состязание проходит во время "Славянского базара в Витебске".-0-