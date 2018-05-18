X Международный фестиваль театров кукол впечатлит разнообразием постановок - Лелявский

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международный фестиваль театров кукол впечатлит разнообразием постановок. Об этом заявил на открытии фестиваля его художественный руководитель, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол Алексей Лелявский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешний фестиваль интересен в первую очередь тем, что он представляет большое разнообразие спектаклей. Зрители ждут открытия, потому что будет звучать вся палитра жанров", - сказал Алексей Лелявский.

Открытие фестиваля состоялось на сцене Нового драматического театра. Спектаклем открытия стала постановка Брестского театра кукол "Новая земля" по произведению Якуба Коласа.

Юбилейный, десятый фестиваль пройдет с 18 по 21 мая. В нем примут участие коллективы из семи стран. Впервые участвуют в форуме постановки из Ирана, Болгарии и Испании. Всего за четыре дня минчане увидят 14 спектаклей. По традиции программа состоит из двух частей: зарубежных постановок и спектаклей белорусских театров. Постановки из-за рубежа привлекательны использованием необычных форм, это работы, уже зарекомендовавшие себя на международных сценах. Очень яркой обещает быть белорусская программа форума. Отечественные коллективы представят работы, созданные на стыке традиций и эксперимента.

Выбор постановок основывался на том, насколько работа отображает культуру страны. Это был главный ориентир, возраст аудитории, которой адресована постановка, не являлся определяющим фактором.

В программе заявлены спектакли, которые представляют смелое сочетание хореографии, пантомимы и классических форм театра. В детской программе будут трогательные постановки из Израиля ("Портняжка", The Train Theater) и Витебска ("Умка", Белорусский театр "Лялька").

Запланированы мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками.

Спектакли форума пройдут на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и Белорусский государственный театр кукол.-0-