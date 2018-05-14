14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 6-20 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.
На сцене фестиваля соберутся лучшие музыканты. На торжественном открытии по традиции планируется выступление маэстро Юрия Башмета с одним из коллективов, которыми он руководит. Организаторы готовят мировую премьеру концерта для альта и фортепиано с оркестром, которая будет исполнена народным артистом СССР и России Юрием Башметом и известным белорусским пианистом Ростиславом Кримером.
Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-
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