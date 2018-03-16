16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV День белорусской письменности будет посвящен теме "Моя малая родина". Такая информация размещена на сайте Министерства информации по итогам заседания Национального организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности, сообщает БЕЛТА.

На заседании обсужден ход подготовки к празднику - концепция, программа мероприятий, подготовка объектов инфраструктуры города и др.

Юбилейный День белорусской письменности пройдет в Иваново Брестской области 2 сентября 2018 года.

Праздничные мероприятия будут финансироваться за счет предусмотренных на эти цели средств Брестского облисполкома, Ивановского райисполкома, республиканских органов госуправления и других источников.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.-0-