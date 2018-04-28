За три дня белорусскоязычный клип на песню Space Oddity посмотрело четверть миллиона

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кавер на известную песню Дэвида Боуи Space Oddity, который был записан к переведенному на белорусский язык фильму "Невероятная жизнь Уолтера Митти", во всех социальных сетях за три дня набрал 250 тыс. просмотров, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

На YouTube клип посмотрели больше 50 тыс. человек и оставили более 400 комментариев.

Клип был записан совместно с компанией velcom специально к белорусскоязычной премьере "Невероятной жизни Уолтера Митти" проекта "Белорусские уикенды".

Исполнители - видеоблогер Лера Яскевич и участник группы ЛСП Петр Клюев. Песню перевел белорусский поэт Андрей Ходанович.

Премьера фильма собрала полный зал в минском кинотеатре "Москва". Перед показом со сцены вживую прозвучала песня Space Oddity в исполнении Леры Яскевич. Лента будет идти в программе проекта "Белорусские уикенды" по 1 мая.

В этот раз озвучка фильма получилась очень музыкальной: кроме известного актерского состава "Белорусских уикендов" - Павел Харланчук, Светлана Тимохина, Алесь Молчанов, Дмитрий Бейнарт-Солодуха - "Невероятной жизни Уолтера Митти" помогли заговорить по-белорусски телеведущий Евгений Перлин, лидер группы Pauline Полина Тимохина, Артем Лукьяненко из NaviBand и Александр Помидоров.

Фильм "Невероятная жизнь Уолтера Митти" - режиссерская работа известного актера Бена Стиллера. У него получилось создать ленту, которую называют одним из самых вдохновляющих фильмов последних лет.

"Слоган фильма - "Хватит мечтать, начинай жить!". Именно это настроение мы стремились передать и даже усилить, когда работали над белорусской озвучкой. У Бена Стиллера вышла очень искренняя и трогательная история, которая действительно вдохновляет изменить жизнь к лучшему", - рассказали организаторы показов. Идея проекта по переводу и озвучке фильмов на белорусском языке принадлежит компании "Кинаконг". -0-