23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс документального кино принимаются до 3 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Подать заявки на конкурс фильмов в неигровой форме можно по пяти темам: "Малая родина", "Социальные проблемы общества", "К 80-летию воссоединения Западной и Восточной Беларуси" (хронометраж картин - 39 минут), "Беларусь спортивная" (52 минуты), "Социальное подвижничество" (26 минут). Документальный фильм должен быть на одном из государственных языков с версией с субтитрами на английском языке.

Участвовать в творческом состязании могут производители (продюсеры) или один из производителей, соответствующие следующим требованиям: исполнитель должен быть юридическом лицом Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент Беларуси; работы и услуги по созданию картины осуществляются резидентами Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм создается совместно с иностранными производителями); наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области выпуска лент в неигровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы должны составлять граждане Беларуси, за исключением случаев, когда производство совместное с иностранными специалистами; наличие собственных или привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.

Подробности открытого конкурса размещены на сайте ведомства.-0-