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Заявки на конкурс игровых фильмов по социально-творческому заказу принимаются до 11 мая

Культура 11.04.2018 | 16:30
Фото из архива
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на открытый конкурс игровых фильмов по социально-творческому заказу принимаются до 11 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Тема фильма в игровой форме - "Приключенческий исторический фильм". Планируется создание телесериала (четыре серии не менее 44 мин. каждая) и киноверсии (одна серия не менее 90 мин.) на одном из государственных языков и версия фильма (киноверсия) с субтитрами на английском языке.

Участвовать в творческом состязании могут производители (продюсеры) или один из производителей, удовлетворяющие следующим требованиям: исполнитель должен быть юридическом лицом Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент Беларуси; работы и услуги по созданию картины осуществляются резидентами Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм создается совместно с иностранными производителями); наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области выпуска лент в игровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы должны составлять граждане Беларуси, за исключением случаев, когда производство совместное с иностранными специалистами; наличие собственных и (или) привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.

Конкурсное предложение должно включать литературный сценарий фильма, синопсис, расчет стоимости, план коммерческой реализации картины в течение трех лет с момента его создания и другие документы. Материалы подаются претендентами в электронном виде путем размещения их на официальном сайте и направляются на бумажном носителе в Министерство культуры с пометкой "на конкурс".

Подробности участия в творческом соревновании размещены на официальном сайте ведомства.-0-

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кино, Министерство культуры
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