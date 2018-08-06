Заявки на конкурс молодых литераторов СГ "Мост дружбы" принимаются до 30 сентября

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" принимаются до 30 сентября, сообщили БЕЛТА в Национальном пресс-центре, который оказывает организационную поддержку творческому состязанию.

Подать на конкурс можно произведения малой литературной формы (рассказ, очерк, эссе), не опубликованные ранее и не участвовавшие в других конкурсах. Свои работы могут представить молодые белорусские и российские литераторы в возрасте 18-30 лет.

Произведения и заявки принимаются только по электронному адресу info@bpc.by с пометкой "Мост дружбы".

Участие в творческом состязании является бесплатным. Его итоги подведут в декабре. Победителям будут вручены дипломы, работы войдут в литературный альманах, который будет распространяться в Беларуси и России.

Конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" ориентирован на поиск, раскрытие и поддержку молодых талантливых авторов, привлечение их внимания к истории, культуре и литературным традициям России и Беларуси, строительству Союзного государства.

Цель творческого состязания - укрепление российско-белорусских культурных связей, поощрение творчества молодых авторов России и Беларуси, предоставление им возможности первой публикации и продвижение их произведений к читателю, открытие новых имен в литературе, консолидация молодых литераторов, создание условий для их общения и творческого взаимодействия.

Учредитель конкурса - Постоянный комитет Союзного государства. Организационную поддержку оказывают ассоциация "Познаем Евразию", Институт мировой литературы имени А.М. Горького, Национальный пресс-центр Республики Беларусь.-0-