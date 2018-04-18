Заявки на конкурс сценариев игровых фильмов "Моя Беларусь" принимаются по 28 мая

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на республиканский конкурс сценариев игровых фильмов "Моя Беларусь" принимаются по 28 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры.

Конкурс является открытым и проводится по номинациям: "Белорусские спортсмены", "Экранизация произведений современной белорусской литературы XXI века". В каждой номинации предполагается назвать по три победителя.

К участию в конкурсе допускаются авторы сценариев полнометражных фильмов в игровой форме - граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны.

Для участия в конкурсе авторы сценариев должны представить в Министерство культуры в электронном виде, а также на бумажном носителе заявку, литературный сценарий полнометражного фильма в игровой форме или литературный сценарий первой серии телевизионного фильма в игровой форме и синопсисы следующих серий на белорусском или русском языках. Один автор имеет право подавать на конкурс не более одного сценария. В пакете документов должна быть информация о творческой деятельности автора сценария в сфере кинопроизводства.

Итоги конкурса подведет комиссия в составе специалистов в сфере кино- и телепроизводства. Победителям по каждой номинации выплачиваются денежные премии в размере: первое место - 40 базовых величин, второе - 30 базовых величин, третье - 20 базовых величин (1 БВ сейчас - Br24,5).

Конкурс проводится в целях отбора высокохудожественных сценариев фильмов в игровой форме, выявления и поддержки талантливых авторов. Организаторами конкурса являются Министерство культуры и Национальная киностудия "Беларусьфильм".-0-