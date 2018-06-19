Заявки на организацию Национальной кинопремии Беларуси принимаются до 17 июля

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на организацию и проведение республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" принимаются до 17 июля, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Участники конкурса должны иметь опыт работы по организации и проведению кинематографических мероприятий, квалифицированный персонал. Для подтверждения соответствия квалификационным требованиям участник должен представить документы, удостоверяющие право осуществлять соответствующий вид деятельности по оказанию услуг, информацию, подтверждающую наличие опыта работы и квалифицированного персонала.

Организаторам необходимо обеспечить проведение конкурса на высоком организационном и художественном уровне, оперативное решение вопросов подготовки и проведения конкурса, в том числе по организации работы жюри конкурса, разработке программы конкурса, сценарных планов церемоний открытия и закрытия конкурса, организовать и провести информационно-рекламную кампанию конкурса и др.

Подробности конкурса размещены на сайте ведомства.-0-