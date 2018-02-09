Заявки на первый международный фестиваль ART-MINSK принимаются до 1 марта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на первый международный фестиваль ART-MINSK, который пройдет с 27 апреля по 20 мая, принимаются до 1 марта, сообщили БЕЛТА организаторы.

ART-MINSK представит все многообразие современного искусства. Участниками могут стать авторы любого возраста и гражданства, работающие в разных техниках: живописи, графике, скульптуре, фотографии, медиаискусстве (видео и саунд).

Фестиваль объединит художественные галереи, музеи, пространства и предложит программу специальных мероприятий. Будут представлены экспонаты зарубежных галерей. В числе площадок, которые примут участие, - Республиканская художественная галерея, Национальный центр современных искусств Беларуси, Мемориальный музей-мастерская З.И. Азгура, Белорусская государственная академия искусств, Национальная библиотека Беларуси, Художественная галерея Михаила Савицкого, креативное пространство "Ок16", художественная галерея "Арт-Беларусь".

Организаторы проекта: ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива" и Республиканская художественная галерея ОО "Белорусский союз художников".-0-