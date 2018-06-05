Заявки на участие в Национальной театральной премии принимаются по 18 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на республиканский конкурс театрального мастерства "Национальная театральная премия" 2018 года принимаются по 18 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Конкурс проводится среди профессиональных театральных коллективов. К участию допускаются постановки, которые были включены в театральный репертуар на протяжении двух лет до даты начала конкурса. При этом каждый театр имеет право подавать не более чем два спектакля в одной номинации, а также заявить один спектакль для участия в нескольких номинациях.

В нынешнем году будут выбраны победители в 21 категории: "Лучший спектакль театра драмы", "Лучший спектакль театра драмы малой формы", "Лучшая работа режиссера в театре драмы", "Лучшая работа сценографа в театре драмы", "Лучшая женская роль в спектакле театра драмы", "Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы", "Лучший спектакль театра кукол", "Лучшая работа режиссера в театре кукол", "Лучшая работа сценографа в театре кукол", "Лучшая женская роль в спектакле театра кукол", "Лучшая мужская роль в спектакле театра кукол", "Лучший оперный спектакль", "Лучший спектакль балета", "Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл", "Лучшая работа постановщика в музыкальном спектакле" (режиссера/балетмейстера/хореографа), "Лучшая работа сценографа в музыкальном спектакле", "Лучшая женская роль в музыкальном спектакле", "Лучшая мужская роль в музыкальном спектакле", "Лучший экспериментальный спектакль", "Лучший спектакль по произведению современного белорусского автора", "Лучший спектакль для детей и юношества".

Участникам конкурса необходимо подать заявку и материалы на каждую театральную постановку по 18 июня на почтовый адрес Министерства культуры (220004, г.Минск, просп.Победителей, 11).

Заявки рассмотрит экспертная отборочная комиссия. Основные критерии оценки постановок - высокий художественный уровень и наличие оригинальных творческих идей, которые способствуют развитию национального театрального искусства. По итогам рассмотрения заявок будут определены спектакли для участия во втором этапе конкурса, решение по которым примет жюри.

С подробностями участия в творческом состязании можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры.

Организаторами республиканского конкурса театрального мастерства "Национальная театральная премия" выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-