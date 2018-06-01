Заявки на участие в нацотборе на детское "Евровидение-2018" принимаются по 29 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на участие в национальном отборе на детское "Евровидение-2018" принимаются по 29 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Главный медиахолдинг страны объявляет о начале приема заявок для участия в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2018", который пройдет 25 ноября в Минске, отметили в пресс-службе.

В этом году к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки соответствуют следующим требованиям: участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Республики Беларусь, либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси не менее двух с половиной лет; в отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском и (или) русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично полностью или частично до 1 мая 2018 года; участник проекта должен быть единственным правообладателем музыки и текста песни либо иметь совместное правообладание музыкой и текстом песни, если в проекте принимает участие коллектив исполнителей.

Для участия в отборочном туре необходимо ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 9 с пометкой "На детский конкурс песни "Евровидение-2018". Последний день приема заявок - 29 июня.

Итоги отборочного тура подведет профессиональное жюри не позднее 7 июля. Судейская коллегия определит от семи до десяти участников финала проекта.

Финал в форме гала-концерта пройдет не позднее 15 сентября. Представителя Беларуси для участия в 16-м международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Положение о проведении национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2018" размещено на сайте медиахолдинга www.tvr.by в разделе "Проекты".

Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни "Евровидение" с его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В 2017 году Хелена Мерааи с песней "Я самая" заняла пятое место.

В этом году Минск уже во второй раз будет принимать музыкальный форум. Финал международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет 25 ноября в спортивно-развлекательном комплексе "Минск-Арена".

Организатором национального отборочного тура выступает Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, установленными Европейским вещательным союзом. Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору.-0-