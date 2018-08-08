Заключительный том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" выйдет в октябре

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре 2018 года выйдет в свет 4-й (завершающий) том "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі". Это первое уникальное и наиболее полное научно-справочное картографическое произведение, отражающее историческое прошлое Беларуси. Предприятие "Белкартография" на своей официальной странице в социальной сети Facebook объявило о проведении розыгрыша всего четырехтомника, сообщает БЕЛТА.

В основу периодизации издания положены судьбоносные этапы этногенеза белорусов, их пути к образованию самостоятельного государства.

Первый том посвящен наиболее раннему периоду - от появления первобытного человека на территории, где сегодня находится современная Беларусь, и до середины XVI века. По хронологии он ограничен конкретной датой - 1569 годом, когда в результате Люблинской унии белорусские земли были включены в состав Речи Посполитой. Второй том посвящен периоду в составе этого государства до прекращения его существования в конце XVIII века. Третий повествует о времени, когда белорусские земли входили в состав Российской империи - соответственно, до Февральской революции 1917 года.

Четвертый том завершает издание "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі" и отражает период от Февральской революции до настоящего времени. В нем описаны военные и революционные события, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, социально-экономические, религиозные и культурные процессы, а также иные аспекты истории становления Беларуси в качестве активного субъекта международных отношений.

Почти 10 лет разделяют даты выхода первого и заключительного томов издания. В его основу лег труд белорусских историков, наработки ученого сообщества, которые использовались при создании исторического раздела "Национального атласа Беларуси", а также учебных карт, атласов и других изданий. История в атласе подается в широком контексте, позволяющем понять место белорусов в сообществе европейских народов.-0-