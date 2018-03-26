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Завершена работа над третьей частью первого белорусского мультмюзикла "Звезды седьмого неба"

Культура 26.03.2018 | 12:40

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над третьей частью первого белорусского полнометражного анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба" завершена на Национальной киностудии "Беларусьфильм", сообщили корреспонденту БЕЛТА на киностудии.

Сценарий к мультфильму, режиссером-постановщиком которого выступает Елена Турова, написал Геннадий Давыдько.

По сюжету, талантливый ученый изобретает суперкомпьютер, который обещает всех людей сделать счастливыми. Но в благородную идею вмешивается злобный червяк, который с помощью изобретения ученого прорывается в реальный мир и превращается в монстра. Монстр обволакивает всю землю и закрывает ее шестью небесами, на каждом из которых селит своих подчиненных: Разлюляя, Великарла, Баюшку, Наглюка, Сытуху и Страх, превращая их в суперзвезд. И люди забывают о настоящих звездах, перестают мечтать. Тогда феи, живущие на настоящих звездах, на седьмом небе, отправляются на землю, чтобы найти мечтателя, который поможет избавить землю от ужасных монстров.

Музыку к картине написал известный белорусский композитор Леонид Ширин, тексты песен - Елена Турова. Озвучивали персонажей звезды белорусской эстрады и звезды кино и театра: Юрий Ващук, Денис Дудинский, Иван Вабищевич, Елена Дубровская, Светлана Залесская-Бень, Виктор Васильев, Марина Варенич и другие.

Мультфильм "Звезды седьмого неба" будет состоять из пяти частей. Полностью закончить работу над музыкальной сказкой планируется в 2019 году.-0-

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Теги
анимация, Беларусь, Беларусьфильм
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