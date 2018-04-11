Жерар Депардье споет песни Владимира Высоцкого

Известный французский актер Жерар Депардье на концерте в честь 80-летия Владимира Высоцкого исполнит песни автора.

Французский актер приедет в Москву 25 апреля специально для участия в концерте. Он споет песни Высоцкого и на французском, и на русском языках. В концерте участвуют также сын автора Никита Высоцкий, Ольга Кормухина, Юлия Чичерина, Александр Домогаров, группа "Город 312" и другие исполнители.

Депардье мечтал поработать с Высоцким еще при его жизни. В 1970-х годах он хотел сняться в фильме "Венские каникулы", авторами сценария которого были Владимир Высоцкий и Эдуард Володарский. В основу фильма положена история узников нацистского концлагеря, которые сбежали оттуда за пару дней до конца войны. Марина Влади перевела сценарий на французский язык и доставила в Париж. Ознакомившись с ним, Жерар Депардье, уже тогда знаменитый, и актер Эдуард Ольбрыхский согласились сниматься в фильме, не получая гонорара.

Владимир Высоцкий встретился с Депардье в 1975-м году в Париже – их познакомила Марина Влади.

Фильм так и не сняли по причине смерти Владимира Семеновича.