Жюри сделает свой выбор по итогам генеральной репетиции первого полуфинала "Евровидения"

7 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Жюри сделает свой выбор сегодня по итогам генеральной репетиции первого полуфинала "Евровидения", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Две репетиции пройдут сегодня в Лиссабоне в Алтис-Арене, где разместилась сцена "Евровидения-2018". Днем 19 участников первого полуфинала будут исполнять свои композиции в присутствии прессы. Вечерняя репетиция станет первым экзаменом для них: жюри вынесет свой вердикт по его итогам.
Сам полуфинальный концерт состоится 8 мая. В нем выступит представитель Беларуси ALEKSEEV с песней "Forever" под номером 8.
В первом полуфинале, 8 мая, порядок выступлений следующий: 1. Азербайджан, 2. Исландия, 3. Албания, 4. Бельгия, 5. Чехия, 6. Литва, 7. Израиль, 8. Беларусь, 9. Эстония, 10. Болгария, 11. Македония, 12. Хорватия, 13. Австрия, 14. Греция, 15. Финляндия, 16. Армения, 17. Швейцария, 18. Ирландия, 19. Кипр.
Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне (Португалия) с 8 по 12 мая. -0-
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