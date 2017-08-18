"Жнівеньскія Спасы" соберут поклонников духовного творчества в Бешенковичском районе

18 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фестиваль "Жнівеньскія Спасы" соберет поклонников духовного творчества и культуры в Бешенковичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА режиссер праздника Алеся Цепото.

Мероприятие, посвященное августовским православным праздникам - Яблочному, Медовому и Ореховому (его еще иногда называют Хлебным или Льняным) Спасам, состоится в агрогородке Бочейково 19 августа. Его откроет праздничная служба в Спасо-Преображенской церкви. Всех участников благословит настоятель церкви отец Сергий, после чего будет дан старт непосредственно многочисленным праздничным мероприятиям. Так, откроются выставки духовной литературы и детских рисунков Бочейковской средней школы, экспозиция вышитых икон местного мастера Надежды Краско. Самые смелые смогут принять участие в конкурсе чтецов "Божыя іскрынкі" по декламации стихов и прозы духовного содержания.

Гурманам организаторы предложат оценить блюда белорусской национальной кухни. Любители потанцевать приглашаются на площадку, где выступят районные коллективы художественной самодеятельности. Также все желающие смогут приобрести продукцию пчеловодства на выставке-продаже "На мядок разявай раток", изделия из глины, лозы и соломы мастеров народного творчества. Детей же ожидают различные конкурсы и аттракционы, в том числе программа "Цок-цэгірок", подготовленная по мотивам белорусских народных игр.

"Этот фестиваль организуется впервые, однако со стороны местных жителей уже чувствуется к нему достаточно высокий интерес. В наших планах сделать его брендовым мероприятием Бешенковичского района", - отметила Алеся Цепото.-0-