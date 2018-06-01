Журнал "Interview" получит новую жизнь под управлением Ника Харамиса

Издатель основанного художником Энди Уорхолом журнала "Interview" объявил о том, что издание получит еще один шанс на существование под руководством Нила Харамиса, который назначен главным редактором. Напомним, что недавно сообщалось о закрытии журнала в связи с долгами и неспособностью выплачивать заработную плату своим сотрудникам.
Издатель также рассказал СМИ о том, что новая команда уже начала работу над сентябрьским выпуском. Он подчеркнул, что редакционная и креативная команда приложат максимум усилий, чтобы журнал оставался интересным и красивым, каким он был на протяжении десятилетий.
Также известно и имя нового креативного директора "Interview". Им стал стилист Рианны Мел Оттенберг.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.342 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN