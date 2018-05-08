8 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Зрителей главной музыкальной интриги года "Евровидение" в Лиссабоне примет "Алтис Арена" - масштабная многоцелевая крытая арена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Полуфиналы и финал конкурса пройдут в этом зале, здание которого было открыто к началу Всемирной выставки 1998 года, и называлось во время нее "Павильон утопии". Здание напоминает космический корабль и древнее морское животное мечехвоста. Зал рассчитан на 20 тыс. зрителей.

В арене проводятся концерты звезд, выставки, мировые спортивные соревнования. Среди исполнителей, выступавших на этой сцене, Шарль Азнавур, Боб Дилан, Пласидо Доминго, Хулио Иглесиас, Эрик Клэптон, Lady Gaga, Мадонна, Рикки Мартин, Кайли Миноуг, Мэрилин Мэнсон, Принс, Шакира, группы Backstreet Boys, Depeche Mode, The Doors, Metallica, Rammstein, Scorpions и другие.

Рядом с "Алтис Ареной" в "Павильоне Португалии", который также был построен к началу Всемирной выставки 1998 года, размещен пресс-центр для аккредитованных журналистов. Особенность павильона в его крыше - два корпуса соединяет прогнувшийся, словно бумага, лист бетона. Аккредитавались для работы на конкурсе "Евровидение-2018" свыше 1,5 тыс. журналистов из разных стран.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" проходит с 8 по 12 мая. Сегодня пройдет первый полуфинал, в котором выступит представитель Беларуси ALEKSEEV, 10 мая состоится второй полуфинал, а 12 мая разрешится интрига конкурса и станет известно имя нового триумфатора.-0-