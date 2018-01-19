Зрители определили 100 лучших фильмов всех времен

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети появился рейтинг 100 лучших фильмов всех времен по итогам 2017 года. Список, опубликованный на сайте Rotten Tomatoes, основан на зрительской оценке кинокартин.
В одном ряду оказались как новинки кинематографа, отмеченные всевозможными наградами, так и признанная классика. Возглавила рейтинг картина 1939 года "Волшебник страны Оз". На ее счету две премии "Оскар" в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек". Фильм занимает шестую строчку в списке 100 лучших американских кинофильмов, представленном Американским институтом киноискусства в 1998 году.
На втором месте расположился оскароносный "Гражданин Кейн" режиссера Орсона Уэллса. Третья позиция досталась хоррору "Прочь", вышедшему на экраны в 2007 году.
В десятке лучших фильмов оказались современный мультфильм "Головоломка" студии Pixar, боевик "Безумный Макс: Дорога ярости" с Шарлиз Терон и Томом Харди в главных ролях, а также культовая картина Мартина Скорсезе "Крестный отец".-0-
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