Звезда Розы Рымбаевой в Витебске будет вдохновлять многих начинающих артистов - Бондарь

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Розы Рымбаевой вдохновит начинающих артистов на столь же искреннее и преданное служение искусству, какое демонстрирует сама народная артистка Казахстана. Уверенность в этом высказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь на церемонии открытия именной звезды Розы Рымбаевой в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Творчество Розы Рымбаевой приобрело огромную популярность и признание во многих странах мира, в том числе и Беларуси. Песни в ее исполнении звучат не только на больших сценах, но и на семейных праздниках они дарят радость и прекрасное настроение. Певица является настоящим преданным другом нашей страны. Своим талантом, плодотворной творческой деятельностью она вносит личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и Казахстана", - сказал Юрий Бондарь.

Он отметил, что решение главы государства о присуждении в этом году специальной награды "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Розе Рымбаевой - свидетельство высокого признания ее выдающегося вклада в развитие современного музыкального искусства и в дело укрепления культурных связей. "Уверен, что ваша звезда на Площади звезд будет вдохновлять многих начинающих артистов, станет образцом преданного служения искусству и национальной культуре", - добавил министр и еще раз поздравил артистку с наградой.

Церемония открытия памятного знака состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств. Вечером на сцене амфитеатра Розе Рымбаевой будет вручена сама специальная награда Президента Беларуси. Популярная казахстанская певица примет участие в концерте открытия. Также в этом году она оценит выступления участников XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в составе жюри.

Именная плита Розы Рымбаевой появилась на Площади звезд "Славянского базара" Известная эстрадная певица, звезда 1970-80-х годов, обладательница лирического сопрано в четыре октавы удостоена в этом году награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Аллея звезд была заложена в 2009 году возле Летнего амфитеатра. На площадке расположены квадраты из полированного гранита с именем звезды и символом фестиваля - цветком василька. В 2016 году аллея была преобразована в Площадь звезд.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля.-0-