Звездам экрана 1950-1980-х гг. посвящена выставка в Витебске

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Звездам экрана 1950-1980-х гг. посвящена выставка открыток в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Музее истории частного коллекционирования.

Экспозиция из частной коллекции Светланы Шалаевой открывается 26 сентября. В нее вошли открытки 1950-1980-х гг. с изображениями известных артистов советского и зарубежного кино - кумирами, которые были любимы не одним поколением: обаятельный Андрей Миронов, неподражаемый Вячеслав Тихонов, юная Анастасия Вертинская, красавица Татьяна Самойлова, всеми любимый Шурик (он же Александр Демьяненко) и многие другие.

"Как и все девочки моего времени, я собирала фантики, поздравительные открытки. Когда мне исполнилось 10 лет, мама предложила коллекционировать что-нибудь посерьезнее, например, фото артистов. Ей и самой это было интересно. И в 1968 году у нас дома появились первые фотокарточки", - вспоминает коллекционер. Увлечение сохранилось на всю жизнь. Сейчас коллекция Светланы Шалаевой насчитывает около 800 открыток.

По словам сотрудников музея, в советское время открытки с фотографиями артистов выпускались отделениями Всесоюзного Бюро по пропаганде киноискусства в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Минске, Кишиневе, Риге и других городах. Артисты "продавались" везде: в киосках печати, книжных магазинах. Можно было купить карточки в наборах и единичные экземпляр большого и малого форматов. На обороте почти всегда присутствовала небольшая текстовая справка об артисте (что окончил, в каких фильмах снимался и т.д.) В 70-80-е годы появились фотографии, на которых актер изображен в роли, в костюме и гриме. На открытках запечатлены сцены из таких популярных и любимых фильмов, как "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, "Снежная королева" Геннадия Казанского, "Солярис" Андрея Тарковского, "Братья Карамазовы" с легендарным Михаилом Ульяновым.

Посетить выставку можно по 4 ноября.-0-