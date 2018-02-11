Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов: в Минске потрясающая публика

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов считают публику в Минске потрясающей. Своими эмоциями артисты поделились в видеообращении, которое опубликовали после концерта открытия V Международного фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Минске на одной сцене состоялось впервые. Здесь звезды получили горячий прием. По словам артистов, концерт в Минске был третьим после Монако и Москвы, и они рады и счастливы возможности выступить с маэстро Спиваковым. Артисты поблагодарили всех зрителей за чудесный прием, цветы, аплодисменты, любовь и подарки.

Концерт-открытие 10 февраля стал главным событием фестиваля - самые востребованные оперные певцы в мире Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов подарили зрителям восхитительный вечер известных оперных арий.

В концерте с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" маэстро Спиваков порадует зрителей не только как дирижер, но и сам будет солировать на скрипке во время концерта для двух скрипок Баха. По приглашению Спивакова в концерте примет участие и юная пианистка из Японии Шио Окуи - лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Расширяя географию фестиваля, "Виртуозы Москвы" вместе с маэстро выступят 11 февраля в Могилеве, 12 февраля - в Гомеле, 13 февраля - в Минске.

Знакомство с восходящими звездами классической музыки для минчан продолжится на концерте в Белгосфилармонии, где выступят талантливые молодые музыканты - пианистка Ливика Соколов (Молдова) и скрипач Юрий Ревич (Россия). Юрий Ревич дебютировал в 2009 году в нью-йоркском Карнеги-холле и выступал в таких престижных залах, как Ла Скала, Музикферайн, Тонхалле в Цюрихе и др. Несмотря на молодой возраст, музыкальные критики неоднократно отмечали глубину и зрелость его исполнения. Его также называют одним из самых выразительных и разносторонних музыкантов своего поколения. Ливика Соколов начала заниматься музыкой в шесть лет. Дочь композитора и пианистки, Ливика принимала участие в престижных музыкальных конкурсах и фестивалях, где выступала на одной сцене со звездами. В том числе юная пианистка из Молдовы заявила о себе всему миру на конкурсе "Евровидение" для молодых музыкантов в 2014 году. Солисты выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, за дирижерским пультом - маэстро Аркадий Берин.

Завершающим аккордом фестиваля станет минская премьера в Большом театре экстравагантной постановки "Корпс" Национального балета Марселя. Новаторы современного балета Питер Шольтен и Эмио Греко покажут минским зрителям танец на пределе возможностей, в котором каждый танцор индивидуален. "Корпс" - не просто современный балет, это спектакль, в котором язык тела говорит сам за себя, позволяя танцорам бунтовать на сцене и подрывать каноны классического балета.

V Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" проходит в Беларуси с 10 по 15 февраля. Встречи, которые маэстро Спиваков устраивает раз в два года, неизменно запоминаются яркими концертами с участием мировых звезд, театральными постановками и выступлениями молодых талантов.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" проводится при поддержке Министерства культуры Беларуси. -0-