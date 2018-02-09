Звезды оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Минске на одной сцене

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят в Минске на одной сцене на концерте открытия V Фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Концерт-открытие 10 февраля станет главным событием фестиваля - самые востребованные оперные певцы в мире Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов подарят зрителям восхитительный вечер известных оперных арий.

В концерте с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" маэстро Спиваков порадует зрителей не только как дирижер, но и сам будет солировать на скрипке во время концерта для двух скрипок Баха. По приглашению Спивакова в концерте также примет участие юная пианистка из Японии Шио Окуи - лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Расширяя географию фестиваля, "Виртуозы Москвы" вместе с маэстро выступят 11 февраля в Могилеве и 12 февраля в Гомеле, а 13 февраля в Минске.

Знакомство с восходящими звездами классической музыки для минчан продолжится на концерте 12 февраля. На сцене Белгосфилармонии выступят талантливые молодые музыканты - пианистка Ливика Соколов (Молдова) и скрипач Юрий Ревич (Россия). Юрий Ревич дебютировал в 2009 году в нью-йоркском Карнеги-холле и выступал в таких престижных залах, как Ла Скала, Музикферайн, Тонхалле в Цюрихе и др. Несмотря на молодой возраст, музыкальные критики неоднократно отмечали глубину и зрелость его исполнения. Его также называют одним из самых выразительных и разносторонних музыкантов своего поколения. Ливика Соколов начала заниматься музыкой в шесть лет. Дочь композитора и пианистки, Ливика принимала участие в престижных музыкальных конкурсах и фестивалях, где выступала на одной сцене со звездами. В том числе юная пианистка из Молдовы заявила о себе всему миру на конкурсе "Евровидение" для молодых музыкантов в 2014 году. Солисты выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси, за дирижерским пультом - маэстро Аркадий Берин.

Завершающим аккордом фестиваля станет минская премьера в Большом театре 15 февраля экстравагантной постановки "Корпс" Национального балета Марселя. Новаторы современного балета Питер Шольтен и Эмио Греко покажут минским зрителям танец на пределе возможностей, в котором каждый танцор индивидуален. "Корпс" - это не просто современный балет, это спектакль, в котором язык тела говорит сам за себя, позволяя танцорам бунтовать на сцене и подрывать каноны классического балета.

"Меня всегда радует искренность и сердечность наших регулярных встреч на концертах международного музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", ставшего неотъемлемой частью как моей жизни, так и, хочется верить, культурной жизни Беларуси, - отмечает Владимир Спиваков. - Программы концертов фестиваля в Беларуси включают разнообразие имен, стилей и жанров, которые мне удается собрать вместе с периодичностью раз в два года. На фестивальных концертах зрители откроют для себя новые имена, насладятся встречами с всемирно известными музыкантами, получат ни с чем не сравнимую пищу для сердца и ума".

V Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси 10-15 февраля. Встречи, которые маэстро Спиваков устраивает раз в два года, неизменно запоминаются яркими концертами с участием мировых звезд, театральными постановками и выступлениями молодых талантов.

Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" проводится при поддержке Министерства культуры Беларуси. Генеральный партнер - ЗАО "Альфа-Банк", официальные партнеры - компания "Серволюкс", ИООО "Лукойл Белоруссия", УП "Велком".-0-