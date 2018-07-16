Звезды поделились впечатлениями о "Славянском базаре" в Instagram

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие фестиваля искусств "Славянский базар" пройдет сегодня в Витебске. По традиции, в фестивале приняли участие многие звезды. Они активно делятся своими впечатлениями о Витебске и фотографиями со "Славянского базара" в социальных сетях.
Игорь Николаев исполнил свои хиты на открытии фестиваля и в рамках гала-концерта "Золотой хит", а позже поделился своими эмоциями у себя на странице в Instagram: "ОТКРЫВАЕМ "СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР"! Выступать в любимом витебском амфитеатре для прекрасной радушной белорусской публики в присутствии Президента Беларуси - приятно и почетно!"
Ирина Аллегрова выступила с сольным концертом и написала у себя в Instagram: "Витебск ♥ Спасибо".
Певица Зара выложила фото и видео с актером Жераром Депардье, с которым она спела дуэтом на витебской сцене. Видео в Instagram она подписала: "Завтрак с Жераром в Витебске. Говорим о творчестве, о Высоцком, о жизни, любви".
Я была счастлива возможности пригласить на главную сцену Витебска Жерара Депардье - легенду, выдающегося актёра современности, чьи роли в кино любимы миллионами. Его истории из жизни удивительно кинемотагрофичны, его хочется слушать, с ним хочется делиться и разговаривать. Человек-энергия, за считанные секунду завладевший вниманием всех присутствующих в Летнем Амфитеатре! #GérardDepardieu #славянскийбазар2018 #Belarus
Alekseev, представлявший в этом году Беларусь на "Евровидении", поделился фрагментом своего выступления на сцене Летнего амфитеатра в Витебске и написал: "Беларусь. Витебск. Открытие "Славянского базара". Рад нашей встрече. 15 июля увидимся снова!".
Певец Руслан Алехно выложил целую серию фотографий из Витебска и несколько коротких видео. На одном из них Руслан в компании Ирины Дорофеевой и Алены Ланской: "С прекрасными заслуженными артистками Беларуси Аленой Ланской и Ириной Дорофеевой! Обещанное".
Прославленный натуральный блондин Николай Басков поделился воспоминанием о том, что именно сцена Витебска стала его первой крупной площадкой много лет назад: "Почти 20 лет назад эта сцена - Славянский базар - была самой первой из крупнейших! Спасибо за вашу любовь!".
Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева получила награду от президента Беларуси и была удостоена открытия именной плиты на Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске. Свою благодарность она выразила на странице в Instagram: "Мои дорогие! Сегодня на Площади звезд в городе Витебск открылась моя именная звезда! Выражаю огромную благодарность руководству Фестиваля искусств "Славянского базара" и Президенту страны г-ну Лукашенко за прекрасную идею и организацию такого, уже родного фестиваля! Я счастлива! Всегда ваша, Роза!".
Мои дорогие! Сегодня на Площади Звезд в городе Витебск, открылась моя именная звезда! Выражаю огромную благодарность руководству Фестиваля искусств Славянского базара и президента страны г-на Лукашенко за прекрасную идею и организацию такого, уже родного фестиваля! Я счастлива! Всегда ваша, Роза! #РозаРымбаева #RozaRymbaeva #RozaTeam #ЗвездаЗвезде
Денис Майданов выложил видео своего выступления и написал: "Песня "Малая родина" на открытии "Славянского базара" 2018 в Витебске! Президент Беларуси А.Лукашенко, присутствовавший на концерте, объявил этот год в стране Годом малой родины. Моя песня, написанная еще в 2009 году, пришлась очень кстати".
Песня «Малая родина» на открытии Славянского базара 2018 в Витебске!Президент Беларуси А.Лукашенко, присутствовавший на концерте, объявил этот год в стране Годом Малой родины. Моя песня, написанная ещё в в 2009 году пришлась очень кстати) Полную версию песни ищите на YouTube #славянскийбазар #беларусь #витебск #лукашенко
Таисия Повалий поделилась видео, в котором она кружится в белом платье. "Славянский базар... Хорошее настроение", - подписала она видео.
Украинский певец и композитор Олег Винник тронул сердца зрителей "Славянского базара" проникновенным исполнением песни "Мої батьки". На своей странице в Instagram он выложил серию фотографий из Витебска и написал: "Славянский базар в Витебске. 15 июля вновь спою для вас на сцене фестиваля. До встречи".
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в этом году, как всегда, был ярким и фееричным, его мероприятия продолжатся и после официального закрытия - до 18 июля. А затем фестиваль сделает небольшую паузу, чтобы через год снова распахнуть свои двери для гостей, радовать новыми программами и дарить незабываемые эмоции.-0-
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