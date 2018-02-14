Администрация парка "Великий камень" и Белгазпромбанк подписали договор о сотрудничестве

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и ОАО "Белгазпромбанк" в целях создания благоприятных условий для расширения инвестиционного, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация размещена на официальном сайте банка, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с соглашением, Белгазпромбанк будет осуществлять услуги по комплексному банковскому обслуживанию клиентов - резидентов и инвесторов парка "Великий камень", СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" и созданных этим обществом юридических лиц, а также способствовать широкому информационному продвижению деятельности индустриального парка.

В свою очередь Администрация "Великого камня" будет способствовать эффективному взаимодействию Белгазпромбанка с инвесторами и резидентами парка.-0-