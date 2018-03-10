Администрация "Великого камня" прорабатывает несколько проектов с китайскими партнерами - Ярошенко

10 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" прорабатывает несколько новых значимых проектов с китайскими партнерами. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации парка Александр Ярошенко.

"В проработке есть несколько значимых проектов с китайскими партнерами. Еще с прошлого года прорабатывается проект компании CITIC и "Амкодор" по производству на территории парка "Великий камень" спецтехники для чрезвычайных ситуаций. Китайские партнеры хотят создать совместное предприятия и зарегистрировать его в качестве резидента", - рассказал Александр Ярошенко.

Также, по его словам, в ближайшее время может быть принято решение по производству в "Великом камне" беспилотных летательных аппаратов. "Планируем, что это будет совместный проект с китайской стороной и Беларусью в лице Национальной академии наук", - пояснил он.

Кроме того, отметил Александр Ярошенко, ведется активная работа по привлечению в парк белорусских и европейских резидентов.-0-