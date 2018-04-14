Агентство Standard & Poor's повысило рейтинги Белагропромбанка

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинги ОАО "Белагропромбанк", сообщили БЕЛТА в банке.

"Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 13 апреля повысило долгосрочные кредитные рейтинги Белагропромбанка по обязательствам в иностранной и национальной валютах до уровня "B", краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне "B", прогноз - "стабильный", - отметили в банке.

В Белагропромбанке подчеркнули, что повышение рейтингов отражает результат проводимой собственником, менеджментом банка работы по повышению его финансовой надежности и эффективности, оптимизации бизнес-процессов, по укреплению рыночных позиций. "Новая стратегия банка направлена на достижение лидирующих позиций в регионах Беларуси по финансовой поддержке населения, а также малого и среднего бизнеса при высокой эффективности собственной деятельности", - заявили в банке.

Эксперты агентства в пресс-релизе оценивают бизнес-позицию Белагропромбанка как устойчивую, что отражает "статус крупного кредитора компаний, ведущих деятельность в стратегически важных секторах экономики". Также аналитики агентства выражают уверенность, что "банк будет демонстрировать стабильное качество активов".

ОАО "Белагропромбанк" уверенно входит в число лидеров банковской системы страны по величине уставного фонда и капитала, размеру активов и депозитов клиентов. Повышение рейтингов предоставляет банку более благоприятные условия для привлечения заимствований, в том числе на зарубежных рынках долгового капитала.-0-