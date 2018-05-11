Аграрии Могилевской области планируют увеличить заготовку кормов на 35%

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сельскохозяйственные организации Могилевской области в 2018 году планируют заготовить на зимне-стойловый период для отрасли животноводства почти 2,1 млн т кормовых единиц, что на 35% больше, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

На условную голову скота должно прийтись 35,3 ц кормовых единиц. В том числе травяных кормов в области будет заготовлено 1,3 млн т, в расчете на одну условную голову скота - 32,1 ц кормовых единиц. Кроме того, в летне-пастбищный период планируется скормить более 3,1 млн т зеленой массы.

План первого укоса в регионе - 207,1 тыс. га. В структуре укосной площади многолетние травы занимают 117,4 тыс. га (57%), луговые угодья - 89,7 тыс. га (43%). С первого укоса планируется заготовить травяных кормов не менее 445 тыс. т кормовых единиц - 34% к заданию (11 ц кормовых единиц на условную голову).

Сельхозорганизации области проводят комплекс мер по созданию прочной кормовой базы. По состоянию на 10 мая, многолетние травы на пашне подсеяны на площади 52,9 тыс. га, или 68% к плану, в том числе бобовые и бобово-злаковые на 48,3 тыс. га (72%). В текущем сезоне планируется посеять люцерну на 15 тыс. га (фактически уже посеяно на 2,2 тыс. га, или 15% площади). Для выполнения задания требуется еще приобрести 180 т семян (в наличии 82 т, или 46%). В целях пополнения кормовой базы в планах посеять однолетние кормовые культуры на 77 тыс. га (засеяно 53,4 тыс. га, или 69%). Площадь 40 тыс. га займут промежуточные культуры.

Для обеспечения сохранности заготовленных травяных кормов в сельхозорганизациях области имеется 2089 типовых сенажно-силосных хранилищ объемом закладки травяных кормов 3,2 млн т. На 8 мая освобождено от корма 1529 хранилищ, или 73%, подготовлено 714 (47% от освобожденных), из них продезинфицирован 131, или 18%. В целях соблюдения технологии закладки кормов планируется приобрести консервантов на сумму не менее Вr5 млн, пленки для укрытия траншей на Вr602 тыс., сетки и стрейч-пленки для заготовки кормов по прогрессивным технологиям на Вr3,3 млн.

"Главная задача аграриев в нынешнем сезоне - это строгое соблюдение технологий и заготовка качественных кормов, что в итоге позволит повысить продуктивность работы отрасли животноводства", - подчеркнули в облсельхозпроде.-0-