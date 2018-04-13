Агрометеорологические условия способствуют севу ранних яровых культур - Белгидромет

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия способствуют севу ранних яровых культур. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Агрометеорологические условия в целом способствуют дальнейшему просыханию почвы. Площади с умеренным увлажнением расширились в Гродненской и Минской областях, началось просыхание легких почв местами по юго-западу Витебской и в центральной части Могилевской области. Верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в умеренно влажном состоянии в большинстве районов юго-западной половины страны. На просохших участках проводится обработка почвы и сев ранних яровых культур.

В северо-восточном регионе Беларуси на большинстве площадей почва остается сильно и избыточно увлажненной, проведение полевых работ здесь возможно лишь выборочно. По крайнему северу и северо-востоку страны из-за отрицательных ночных температур верхний слой почвы немного подмерзает.

По последним данным, средняя температура почвы на глубине 10 см составляет плюс 8-13 градусов.

Озимые культуры на значительной части территории Беларуси возобновили вегетацию, что свидетельствует о наступлении оптимальных сроков для проведения подкормки растений азотными удобрениями. Озимые, возобновившие вегетацию, находятся в хорошем и в удовлетворительном состоянии.

Во второй декаде апреля в связи с ожидаемым дефицитом осадков активизируется просыхание почвы в центральных районах и в северо-восточной части страны, что позволит увеличить темпы проведения полевых сельскохозяйственных работ.-0-