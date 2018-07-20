Акции "Белювелирторга" на Br671,6 тыс. будут приняты в республиканскую собственность до 1 сентября

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Белювелирторг" на общую сумму Br671,6 тыс. будут приняты в республиканскую собственность до 1 сентября. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 июля 2018 года №546, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В республиканскую собственность будет принято примерно 26 тыс. простых (обыкновенных) акций Мозырского района, 69,6 тыс. - Молодечненского и 39,2 тыс. - Солигорского на общую сумму Br671,592,84. Номинальная стоимость составляет Br4,98.

Принять меры по реализации постановления Совмин поручил Государственному комитету по имуществу совместно с райисполкомами.-0-