30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Белювелирторг" до 1 апреля будут приняты в республиканскую собственность. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 марта 2018 года №224, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, Совет Министров постановил принять безвозмездно до 1 апреля 2018 года из коммунальной собственности Борисовского района в республиканскую собственность 57 048 простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества "Белювелирторг" номинальной стоимостью Br4,98 на общую сумму Br284 099,04.

Документом поручено Государственному комитету по имуществу совместно с Борисовским райисполкомом принять меры по реализации настоящего постановления.-0-