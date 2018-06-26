Акции восьми предприятий будут выставлены на продажу на валютно-фондовой бирже

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции восьми предприятий будут выставлены на продажу на Белорусской валютно-фондовой бирже. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев сегодня во время круглого стола "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вышли на фондовую биржу, ранее выставили пять организаций с акциями, реализован был один пакет акций. К сожалению, есть определенные ограничения, не позволяющие предприятиям коммунальной формы собственности выходить на фондовую биржу. Сделали определенные шаги, для того чтобы изменить законодательство. Такие изменения внесены, они находятся в правительстве, думаю, в ближайшее время они будут приняты. Мы вышли с инициативой, и еще восемь предприятий идут вторым эшелоном на валютно-фондовую биржу. Это достаточно серьезный проект", - сказал Алексей Васильев.

Он подчеркнул, что инвесторы прежде всего обращают внимание на предприятия с прозрачной и понятной системой управления, которая предусматривает в том числе элементы корпоративного управления. "Кроме того, внедрение корпоративных элементов - одно из основных условий выхода на Международный фондовый рынок. Мы это понимаем и работаем в этом направлении", - добавил первый зампред Госкомимущества. Большую роль играет также цена предприятия, состояние основных фондов, квалификация специалистов и менеджеров, инвестиционное законодательство.

Круглый стол прошел в Фаниполе на базе ЗАО "Штадлер Минск". В ходе мероприятия обсуждались примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатывались предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствования.-0-