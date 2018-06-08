Акции ЗАО "Атлант" на Br19,485 млн передадут до конца лета в республиканскую собственность

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ЗАО "Атлант" на Br19,485 млн будут переданы до конца лета в республиканскую собственность. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 6 июня 2018 года №427, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Совмин постановил принять безвозмездно до 31 августа 2018 года в республиканскую собственность 974 255 простых (обыкновенных) акций закрытого акционерного общества "Атлант", находящихся в распоряжении названного акционерного общества, номинальной стоимостью Br20 на общую сумму Br19,485 млн.

Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством промышленности поручено принять меры по реализации настоящего постановления.-0-