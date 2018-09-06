"Аливария" увеличивает производственные мощности

6 сентября, Минск /БЕЛТА/. Производственные мощности пивоваренной компании "Аливария" в 2019 году увеличатся на 1 млн декалитров пива в год. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в руководстве компании.

Данное увеличение будет достигнуто за счет введенных в эксплуатацию 6 новых цилиндро-конических танков (ЦКТ). "Установка новых ЦКТ - начало масштабной модернизации производства и крупный инвестиционный проект. Объем инвестиций составляет около Br1 млн 940 тыс. Это увеличение мощностей компании и проект, направленный на рост объемов импортозамещения", - прокомментировал установку нового оборудования генеральный директор "Аливарии" Олег Хайдакин.

По итогам первого полугодия 2018 года завод произвел 6,6 млн декалитров пива, объем производства вырос на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля рынка компании "Аливария" составляет 28,1% (рост на 1,1 процентного пункта по отношению к январю-июню 2017 года).

В целом пивной рынок в Беларуси продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, в первом полугодии 2018 года он вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4,7%. Это около 1,1 млн декалитров пива в натуральном выражении.-0-

Фото предоставлено пресс-службой компании "Аливария"