Алжир намерен интенсифицировать экономическое сотрудничество с Беларусью

20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Алжир намерен сделать экономическое сотрудничество с Беларусью более интенсивным. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель, передает корреспондент БЕЛТА.

Абделькадер Мессахель отметил, что уровень политических отношений между Беларусью и Алжиром достаточно высок, однако потенциал экономического взаимодействия реализован не в полной мере. "Цель моего визита - наладить экономические отношения между странами и сделать их более интенсивными", - сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства Алжира отметил, что чуть ранее между странами было подписано соглашение о создании совместного комитета по развитию сотрудничества. "Нам наверняка понадобится какой-то юридический инструмент, который позволит задать рамки для нашего сотрудничества. Это соглашение позволит наладить все виды экономического взаимодействия между странами", - подчеркнул Абделькадер Мессахель.-0-