"Амкодор" планирует в 2018 году поставить в дальнее зарубежье технику на $20 млн

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" планирует в 2018 году поставить в дальнее зарубежье технику на $20 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления реализации в страны СНГ и дальнего зарубежья предприятия Леонид Пинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году план продажи только в страны дальнего зарубежья составляет $20 млн. И пока могу сказать, что этот план выполним и перевыполним", - сказал Леонид Пинчук.

В 2017 году предприятие начало экспортировать технику на несколько новых рынков. "Мы открыли рынок Турции, куда поставили снегоуборочную технику, сегодня отгружается очередная машина и погрузчик с бортовым поворотом, то есть понемногу расширяем линейку. Открыли также рынок ОАЭ, Конго, Египта, Судана", - отметил начальник управления.

В нынешнем году планируется начать поставки техники в Зимбабве. "В июне ожидаем предоплату. Будет поставлено около 30 единиц техники, линейка достаточно широкая, она включает дорожно-строительную технику и машины лесозаготовительного комплекса", - пояснил Леонид Пинчук.

В настоящее время "Амкодор" экспортирует технику более чем в 45 стран.

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 организаций, в том числе 19 заводов, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-