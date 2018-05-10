Аналоги импортных комплектующих для сельхозтехники начнут производить в ЕАЭС

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предприятия Евразийского экономического союза и зарубежные производители сельскохозяйственной техники - члены Союза машиностроителей Германии (VDMA) начнут изготавливать в ЕАЭС аналоги импортных комплектующих, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совместные проекты для организации такой работы обсудили член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский и генеральный директор компании John Deere International, входящей в VDMA, Дирк Штратманн. "С учетом предложений VDMA мы определили комплектующие, в локализации которых заинтересованы предприятия ассоциации. В частности, сформировано 39 проектов по производству элементов, входящих в состав импортных комплектующих для сельхозтехники. К ним относятся двигатели и компоненты к ним, трансмиссии, а также элементы гидравлики", - подчеркнул Сергей Сидорский.

Немецким компаниям предложены 24 конкретные площадки для локализации их продукции в странах ЕАЭС. Достигнута договоренность о посещении представителями компаний - членов VDMA этих предприятий в июле-августе для детального изучения их возможностей и принятия решения по организации на их базе производства комплектующих.

Министр ЕЭК отметил также важность взаимодействия комиссии и VDMA, предложив на постоянной основе осуществлять мониторинг проблемных вопросов, которые могут ограничить развитие локализованных производств сельхозтехники в странах ЕАЭС.

В 2017 году в ЕАЭС было ввезено сельхозтехники на общую сумму около $1,5 млрд, в том числе из Германии - на $0,54 млрд, что составило 36% от общего объема импорта сельхозтехники в страны союза.-0-