Андрейченко о ВВП в $100 млрд, раскрепощении бизнеса и диалоге с зарубежными парламентариями

Традиционно в начале октября открывается осенняя сессия белорусского парламента. В преддверии нового законотворческого сезона председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о наиболее значимых для социально-экономической жизни страны законопроектах, подготовке слушаний по инвестициям, поделился планами развития межпарламентского сотрудничества.

- Владимир Павлович, обращаясь к парламентариям на закрытии весенней сессии, вы говорили о серьезной нормотворческой работе, которую предстоит провести для создания принципиально нового бизнес-климата. Какие законопроекты для реализации декретов о развитии предпринимательства, цифровой экономики планируется принять в ближайшее время? Как будет совершенствоваться нормативная правовая база с учетом поставленной Президентом задачи по достижению в следующей пятилетке ВВП в $100 млрд?

- Улучшение условий ведения бизнеса - объемная, кропотливая и комплексная работа, затрагивающая широкий спектр законов. Большинство из документов, над которыми сейчас работают постоянные комиссии (а их сегодня более 40), так или иначе нацелены на решение этой задачи.

На реализацию декретов будет направлено принятие депутатских законодательных инициатив по вопросам инвестиций и приватизации. Эти проекты ориентированы на обеспечение гарантий права собственности, защиту от неправомерного вмешательства в деятельность инвесторов. Впервые закрепляется принцип необратимости приватизации.

Упрощению условий осуществления транспортной деятельности и грузоперевозок будет способствовать внесение корректив в законы "О транспортно-экспедиционной деятельности", "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности". В контексте решения задач по цифровизации экономики депутаты планируют внести изменения в закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

В ближайшие месяцы в Палату представителей поступят еще несколько законопроектов по вопросам хозяйственных обществ, естественных монополий, государственной инновационной политики и инновационной деятельности, платежных услуг.

Продолжится работа и по декриминализации деяний, связанных с нарушениями субъектами хозяйствования законодательства при осуществлении экономической деятельности. Наконец, на осенней сессии традиционно рассматривается пакет бюджетных законопроектов, к которым в нынешнем году будут предъявляться особые требования.

Прямо или косвенно все планируемые решения будут работать на повышение ВВП. Однако не будем забывать, что очень многое здесь зависит от расторопности местных властей, предприимчивости производителей, их напористости и способности адаптироваться к постоянно изменяющейся ситуации на внешнем и внутреннем рынках. Поэтому депутаты значительное внимание уделяют изучению практики применения законов, проводят парламентские слушания, круглые столы, выездные заседания комиссий, поддерживают диалог с представителями деловых кругов. Все это также оказывает определенное влияние на изменение бизнес-климата в стране.

- А как, кстати, продвигается подготовка к парламентским слушаниям по инвестиционной тематике? Когда они состоятся?

- Подготовка идет полным ходом. Тут как раз нам серьезно помогают и наши законодательные наработки, и анализ ситуации на местах. Во время обсуждения поправок в закон "Об инвестициях" мы получили множество предложений, касающихся целого комплекса правовых и организационных вопросов в этой сфере. Чтобы более объективно представить себе общую картину, депутаты внимательно изучали опыт реализации таких крупных инвестиционных проектов, как Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Парк высоких технологий, ЗАО "Штадлер Минск". Результаты проведенной работы и легли в копилку тем, которые нам предстоит обсудить с представителями бизнеса, иностранных инвесторов, юридических компаний, республиканских и местных органов управления и самоуправления. В настоящее время при активном участии Министерства экономики верстается программа слушаний, и мы рассчитываем, что сможем их провести уже в ноябре нынешнего года.

- Ожидается, что осенью в Палату представителей поступит обновленный Налоговый кодекс. Депутаты принимают достаточно активное участие в его разработке. Какие инициативы выдвигают парламентарии в части совершенствования налоговой политики?

- Самое главное здесь - создать прозрачную и дружественную для всех систему, в которой налоговые службы не будут видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик - врага в лице инспектора. Однако не нужно забывать и о том, что налоги наполняют бюджет страны, перед которым стоят важные социальные задачи. Поэтому Налоговый кодекс должен быть понятным, стабильным и сбалансированным документом.

Среди новаций, которые внесли в кодекс парламентарии, можно назвать, например, отмену права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами. Кроме того, депутаты выступили за упразднение двухпроцентной ставки налога на недвижимость в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строительства.

Еще одно новшество состоит в том, что для индивидуальных предпринимателей будет предусмотрена индексация критериев выручки для целей применения упрощенной системы налогообложения (на параметр инфляции). В проекте учтен ряд депутатских инициатив по совершенствованию применения налоговых льгот, разработана методика оценки их эффективности, которая также будет закреплена в кодексе.

- Общественность пристально следит за работой по обновлению Кодекса об образовании. Планируется ли проведение парламентских слушаний по этому документу?

- Пока данный вопрос остается открытым. Если помните, полгода назад проект новой редакции Кодекса об образовании уже выносился на общественное обсуждение. Парламентарии, кстати, активно подключились к этому процессу. Документ вызвал широкий отклик. И отдельные предложения поступают до сих пор. Все они должны быть детально проанализированы, а для этого Министерству образования требуется время.

Образование - наш стратегический ресурс и очень деликатная сфера. Ведь результаты принятых решений можно будет оценить адекватно только лет через 20. Поэтому спешка в таком ответственном деле неуместна, лучше семь раз отмерить. Давайте все-таки дождемся официального внесения законопроекта в Палату представителей, и тогда уже свое слово скажут депутаты. В любом случае могу сказать, что работу над ним мы будем вести максимально открыто.

- Парламентарии принимают самое непосредственное участие в реализации декрета № 1 "О содействии занятости населения", они включены в составы соответствующих комиссий. Как вы считаете, насколько с момента начала реализации декрета удалось активизировать и скоординировать работу органов власти? Какие законодательные решения могут потребоваться для того, чтобы и далее стимулировать занятость и самозанятость? Как вы считаете, нужно ли пересматривать перечень социальных услуг, которые трудоспособные неработающие граждане будут оплачивать в полном объеме?

- Декрет позволил, наконец, сдвинуть дело с мертвой точки. Если раньше органы власти двигались в этом направлении, скажем так, на ощупь, то теперь у нас создана достаточно стройная система взаимодействия местных администраций, органов занятости, МВД, социальных служб, системы образования.

Всего в Беларуси действуют уже около 150 комиссий по содействию занятости. Активное участие в их деятельности принимают и депутаты. Работа идет планомерно, в ней стало меньше формализма, а изучение проблемных жизненных ситуаций, в которых оказываются люди, позволяет разрабатывать гибкие сценарии их разрешения. И результаты не заставили себя ждать. Многие граждане уже воспользовались возможностью устроиться на работу, пройти переподготовку, открыть или вывести из тени свой бизнес. Только за первое полугодие за помощью в трудоустройстве в комиссии обратились около 4 тыс. человек. И это, согласитесь, достаточно позитивный сигнал.

Какие шаги еще нужно предпринимать в данном направлении? Считаю, что необходимо последовательно решать все поставленные главой государства задачи по либерализации экономической деятельности, развитию малого и среднего бизнеса, раскрепощению деловой инициативы и совершенствованию трудовых отношений. На предстоящей сессии, к примеру, планируется внесение ряда поправок в Трудовой кодекс. Основная цель такой работы - укрепление прав трудящихся и повышение их мобильности. Часть новаций законопроекта касается труда дистанционных работников. С учетом развития цифровых технологий таких специалистов у нас будет становиться все больше. Поэтому уже сегодня необходимо серьезно задуматься об урегулировании общественных отношений в этой перспективной для Беларуси сфере экономики.

Что же касается перечня услуг, которые нужно будет оплачивать в полном объеме, то, полагаю, говорить о его расширении или сокращении пока преждевременно. Надо обкатать созданный механизм, чтобы выявить все его достоинства и недостатки. Работая в округах, депутаты держат эти вопросы на особом контроле.

- Развитие межпарламентских контактов - еще одно важное направление деятельности Палаты представителей. На каких векторах планируют сосредоточить усилия парламентарии?

Наши межпарламентские связи охватывают практически все регионы мира, что полностью отвечает принципу многовекторности белорусского внешнеполитического курса. В Национальном собрании создано 75 парламентских групп дружбы и три межпарламентские комиссии.

До конца года мы ожидаем принять у себя парламентские делегации из Египта, Китая и Румынии. Белорусские депутаты планируют посетить Германию, Канаду, Турцию, Швейцарию, где пройдет ряд двусторонних и многосторонних парламентских встреч. Делегации Национального собрания примут участие в плановых мероприятиях Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Естественно, этот перечень в ходе сессии будет корректироваться.

Наряду с решением чисто политических вопросов мы стараемся содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества, наращиванию и диверсификации белорусского экспорта, продвижению образа Беларуси на мировой арене как ІТ-страны. В этих целях мы тесно взаимодействуем с правительством, торгово-промышленной палатой и другими заинтересованными. Разумеется, важнейшим направлением для нас остается евразийская интеграция. Ведущую роль в ее развитии играет стратегическое сотрудничество со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Поэтому мы особое внимание уделяем мероприятиям Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

- Расскажите подробнее, как будет выстраиваться взаимодействие с российскими коллегами, в том числе в решении проблемных вопросов, которые периодически возникают в торгово-экономических отношениях двух стран?

- Претензии, которыми время от времени обмениваются союзники, - не очень приятная, но вполне обычная вещь. Ни один интеграционный процесс в мире не протекает без трений. И все же нельзя отрицать очевидного: по сравнению с другими постсоветскими государствами Беларусь и Россия дальше всех продвинулись по пути интеграции.

Задача союзных парламентариев состоит в том, чтобы задавать конструктивный тон в наших отношениях и деловую атмосферу при решении острых проблем двусторонней повестки. И надо сказать, что в этом вопросе наши российские коллеги полностью с нами солидарны. Совместными усилиями мы стараемся продвигать тему, которая больше всего сегодня волнует людей, - равенство прав граждан и субъектов хозяйствования.

Эта работа ведется постоянно, методично и в разных форматах. В нынешнем году мы стараемся более активно вовлекать в данный процесс профильные министерства и ведомства. Итоги этой работы кладутся в основу нашей законодательной деятельности.

- А есть ли подвижки в установлении связей с американскими парламентариями, планируются ли какие-нибудь контакты с ними в этом году?

- У нас складываются достаточно конструктивные отношения с Латиноамериканским парламентом. Национальное собрание Беларуси имеет статус постоянного наблюдателя в этой международной организации, и в этом качестве мы получили возможность шаг за шагом наращивать свои контакты со странами региона. А буквально на днях мы будем принимать в Минске представительную делегацию Латиноамериканского парламента (ПАРЛАТИНО) во главе с его председателем Элиасом Кастильо. Полагаю, визит придаст новый импульс развитию сотрудничества.

Если же вы имеете в виду парламентариев США, то, разумеется, мы открыты для развития диалога и с ними. В июне текущего года, например, белорусские депутаты принимали участие в парламентском форуме по вопросам разведки и безопасности. Это мероприятие уже несколько лет проводится в разных странах по инициативе одного из конгрессменов США. Главными темами дискуссий здесь являются актуальные вызовы и угрозы мировой безопасности и та роль, которую призваны сыграть в их предотвращении Соединенные Штаты и Европа.

На полях форума, который проходил летом текущего года в Берлине, состоялась встреча с американскими конгрессменами, которые тепло и позитивно отзывались о Беларуси и выразили заинтересованность посетить страну. Мы направили им соответствующее приглашение. Не исключено, что до конца года этот визит состоится. В любом случае наши контакты продолжатся, поскольку нас уже пригласили принять участие в очередном парламентском форуме, который пройдет в декабре текущего года в Вашингтоне.

- Владимир Павлович, вы являетесь уполномоченным главы государства по Витебской области. Какими вам видятся социально-экономические перспективы региона в целом и Оршанского района в частности, поскольку ситуация в районе находится под пристальным вниманием Президента?

С точки зрения перспектив развития все регионы Беларуси находятся примерно в равных условиях. Разумеется, у каждого из них есть свои проблемы, но есть и бесспорные конкурентные преимущества. Вот на них и надо делать ставку в первую очередь. На это постоянно указывает глава государства.

Пример Орши говорит о том, что каждый руководитель должен неукоснительно выполнять поручения Президента. Главный критерий оценки работы нашей экономики - создание высокоэффективных рабочих мест, повышение производительности труда и, как следствие, прибыль.

Второй важный момент - жесткая управленческая, исполнительская и технологическая дисциплина. Причем это касается не только тех, кто непосредственно принимает решения. Каждый гражданин независимо от возраста, профессии, достатка или места жительства должен чувствовать причастность к судьбе своей Родины. Только общими усилиями мы сможем противостоять непростым вызовам времени, обеспечить экономический рост, а значит, и повышение благосостояния населения Беларуси.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-