АО "РЖД Логистика" и БЖД договорились о совместном развитии транзитных сервисов перевозок

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ) и Белорусская железная дорога договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Соответствующий меморандум был подписан на международной транспортно-логистической выставке SILF-2018 в Шэньчжэне (Китай). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.

Стороны будут проводить совместную работу по развитию транзитных контейнерных перевозок через пограничные переходы Брест - Тересполь, Свислочь - Семянувка и Брузги - Кузница Белостоцкая при участии государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр". Также РЖДЛ и БЖД намерены участвовать в реализации сервиса ускоренной доставки мелких партий грузов в багажных вагонах RailJet и организовать на регулярной основе такие перевозки на маршруте Пекин - Москва - Минск всего за 8 суток. Еще одним важным направлением сотрудничества является проект по задействованию ТЛЦ "Колядичи" в качестве логистического хаба для обработки китайских грузопотоков, следующих в Европу. В этих и других проектах компании договорились совместно использовать парк вагонов для организации перевозок.

Как отметил на церемонии подписания меморандума генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик, несмотря на впечатляющие темпы роста объемов транзитных перевозок, в 2018 году транзитный потенциал России и Беларуси используется сейчас далеко не полностью. "Появление новых сервисов и расширение инфраструктурных возможностей дают обеим нашим компаниям шанс внести свой вклад в развитие этого потенциала, - считает он. - Мы видим, что Китай сегодня очень заинтересован в сокращении сроков доставки, в том числе товаров электронной торговли, и появлении в районе точек входа в Европу современных и крупных распределительных центров, способных решить задачу консолидации крупных партий поступающих грузов и оперативного распределения более мелких партий по территории Европы. Вместе с БЖД мы будем работать над решением данной задачи".

В свою очередь первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов выразил уверенность в том, что сотрудничество с АО "РЖД Логистика" позволит дать дополнительный импульс развитию железнодорожных перевозок в наших странах и улучшить сервис для клиентов.

АО "РЖД Логистика" - крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Создан в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания является одним из лидеров российского рынка логистического аутсорсинга для промышленных предприятий, предоставляющим комплексные услуги по управлению цепями поставок.-0-