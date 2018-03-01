Ассамблея деловых кругов пройдет сегодня в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIX Ассамблея деловых кругов Беларуси "От возможности к реальности" пройдет сегодня Минске, сообщает БЕЛТА.

Ассамблея станет центральным мероприятием III Недели белорусского предпринимательства, которая проводится с 22 февраля по 3 марта. В этом году мероприятие обновит формат. После открытия запланирована работа двух дискуссионных тематических блоков, посвященных оптимизации делового климата в стране и цифровой трансформации бизнеса и экономики Беларуси.

Для рассмотрения участникам ассамблеи представят проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о честной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти, правоприменении положений декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

Ассамблея продолжится в формате двух круглых столов, один из которых будет посвящен проблемам и перспективам международного сотрудничества, второй - развитию регионального бизнеса.

В работе ассамблеи примут участие предприниматели, представители госорганов, руководители высших учебных заведений, Национальной академии наук, научных и аналитических центров, представители экспертного сообщества, победители конкурсов "Стартап года" и социального предпринимательства.-0-