Ассоциация белорусских банков вступила в евро-азиатскую финансово-банковскую ассоциацию

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация белорусских банков (АББ) вступила в Финансово-банковскую ассоциацию Евро-Азиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), сообщили БЕЛТА в АББ.

Диплом о членстве председателю АББ Александру Кучинскому вручили председатель Координационного совета ФБА ЕАС Александр Мурычев и генеральный директор Олег Березовой.

Александр Мурычев выразил уверенность, что вступление в ассоциацию АББ послужит установлению более тесных связей между финансовыми институтами, действующими на территории Евразии, развитию отношений в области финансирования взаимной торговли и инвестиционных проектов. Программы, реализуемые белорусскими кредитно-финансовыми учреждениями, могут найти отражение в проектах ФБА ЕАС, что будет способствовать усилению интеграционных процессов в банковском секторе, считает он.

Основная цель деятельности ФБА ЕАС - развитие межбанковского сотрудничества государств - членов ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕС. Членами и партнерами ФБА ЕАС являются 42 структуры, в том числе финансово-банковские ассоциации России, СНГ, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Центральной и Восточной Европы, банки и коммерческие структуры Китая, Казахстана, Словении, России, Румынии, Узбекистана.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений, объединяет 36 банков и организаций.-0-